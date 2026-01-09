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Stati Uniti “Distrutte cinque petroliere iraniane”

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Set 9, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) hanno distrutto cinque petroliere iraniane, dopo che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) aveva preso di mira una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici in due occasioni negli ultimi due giorni. A renderlo noto è lo stesso Centcom, che spiega: “La nave da guerra statunitense è riuscita a evitare i tentativi di attacco iraniani e ha proseguito il pattugliamento delle acque della regione. Nessun membro del personale americano è rimasto ferito”.
Nel dettaglio il Centcom ha distrutto le petroliere dell’IRGC M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 e M/T Riesco nel Golfo di Oman, nonchè la M/T Derya nei pressi dell’isola di Kharg.
“Le forze americane hanno ordinato agli equipaggi di abbandonare le navi prima che queste venissero colpite e rese inservibili – prosegue il comunicato -. L’Iran ha utilizzato queste petroliere nell’ambito di una rete occulta multimiliardaria che finanzia l’IRGC (il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, ndr) e i suoi gruppi affiliati nella regione. L’Iran non dispone di mezzi per difendere tali imbarcazioni”.
Il 5 settembre scorso, le forze del CENTCOM avevano già distrutto tre petroliere iraniane dopo che l’IRGC aveva tentato di attaccare una portaerei e un cacciatorpediniere lanciamissili statunitensi. “Tutti i tentativi dell’IRGC contro le navi da guerra della Marina statunitense sono falliti”, sottolinea il Centcom.

– Foto screenshot da video Centcom Usa (www.centcom.mil/) –

(ITALPRESS).

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