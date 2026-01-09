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Ue, Moratti “Problema casa non si risolve limitando la libertà dei proprietari”

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Set 9, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il problema della casa non si risolve limitando la libertà dei proprietari, si risolve costruendo più case e ristrutturando quelle abbandonate. La proposta del commissario socialista europeo Jorgensen, sugli affitti brevi rischia di introdurre nuovi divieti e restrizioni ai piccoli proprietari e famiglie anche sulle seconde case”. Lo afferma l’eurodeputata del Ppe e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti.
“È la strada sbagliata e come Forza Italia e Partito Popolare europeo ci batteremo per fermarla, così come ci stiamo battendo per contrastare la direttiva Case Green, che imporrebbe riqualificazioni tra i 20 mila e 60 mila euro ad appartamento”, sottolinea Moratti.

sat/gsl

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