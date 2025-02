Gem di Valenza: pronto un nuovo laboratorio per il taglio di pietre preziose

Al Gem di Valenza è stato ultimato l’allestimento del 4° laboratorio nella sede di via Carducci. L’aula attrezzata è destinata al taglio delle pietre preziose, disciplina che rientra nei piani di studio finalizzato a formare figure assai richieste nel distretto di Valenza. Le prime lezioni si sono svolte nei giorni scorsi e gli allievi hanno potuto sperimentare, sotto la guida del docente Luigi Mapelli, i passaggi cruciali delle operazioni di taglio sui macchinari messi loro a disposizione. Il nuovo laboratorio va ad aggiungersi a quelli di oreficeria, incassatura e gemmologia realizzati in viale Dante grazie ai Fondi PNRR.



Il Gem di Valenza fa capo alla Fondazione Its TAM di Biella e, attualmente, conta 80 iscritti, con 2 classi prime e 2 seconde: proprio queste ultime sono in partenza per una settimana di studio a Monaco di Baviera col progetto Erasmus Plus, prima di affrontare tra marzo e giugno l’ultimo periodo di stage in azienda e prepararsi all’esame conclusivo, previsto ad inizio luglio.

Il corso punta a formare figure altamente qualificate per gestire i processi di produzione e sviluppo del prodotto nel settore orafo e della gioielleria. Al termine del percorso biennale, gratuito grazie al sostegno della Regione Piemonte, gli studenti conseguiranno il diploma di V° livello del Quadro Europeo delle Certificazioni (EQF).



OPEN DAY – Sabato 1° marzo alle ore 10,30 il 1° open day dell’anno accoglierà gli aspiranti talenti dell’alta gioielleria e le loro famiglie, alla scoperta dei corsi del nuovo biennio ’25-’27, presso la sede di via Carducci, dove la settimana scorsa erano presenti gli allievi delle classi terze del Liceo Artistico “G. Bruno” di Albenga, alla scoperta di percorsi didattici e attrezzature.

INFO – tel. 0131-1828610 – sito: www.itsgem.it.