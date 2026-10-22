Gas naturale P.A., attiva nuova convenzione Consip da 1,1 miliardi di euro

ROMA (ITALPRESS) – E’ attiva la nuova convenzione Consip per la fornitura di gas naturale alle pubbliche amministrazioni, con un valore complessivo di circa 1,1 miliardi di euro e una disponibilità massima di 1,125 miliardi di standard metri cubi (smc). La convenzione copre l’intero territorio nazionale, ad eccezione della Sardegna, dove il processo di metanizzazione è ancora in fase di sviluppo. L’iniziativa avrà una durata di 12 mesi, durante i quali le amministrazioni potranno stipulare contratti di fornitura di 12 o 24 mesi. La nuova configurazione della gara in 13 lotti territoriali – di cui 12 regionali/provinciali e uno nazionale dedicato alle amministrazioni con consumi elevati e utenze distribuite in più regioni – ha favorito la più ampia partecipazione degli operatori economici, incluse le imprese di piccola e media dimensione.

Sul fronte dei risultati, lo spread medio di aggiudicazione scende a 1,42 centesimi di euro per standard metro cubo, rispetto ai 2,29 della precedente edizione. La riduzione interessa tutti i lotti, con valori tra 1,09 e 1,79 centesimi di euro, nonostante un mercato caratterizzato dal significativo rialzo del prezzo del gas. La nuova offerta comprende, oltre all’erogazione del gas naturale, una serie di servizi connessi, tra cui la gestione tecnica delle utenze, l’assistenza, la fatturazione dei consumi, le volture e i nuovi allacci, consentendo una gestione integrata dell’intero ciclo di fornitura energetica.

Tra le principali innovazioni: sconto sulle nuove adesioni destinato alle amministrazioni che non hanno aderito alle ultime tre edizioni della convenzione, con l’obiettivo di ampliare la platea degli enti utilizzatori; incentivi per i fornitori collegati all’adesione di nuove amministrazioni, per favorire un più ampio ricorso agli strumenti di acquisto centralizzati; piano di comunicazione a cura dei fornitori aggiudicatari, finalizzato a promuovere la convenzione presso le amministrazioni potenzialmente interessate; maggiore disponibilità di contratti a prezzo variabile della durata di 24 mesi, per una programmazione della fornitura su un orizzonte temporale più ampio; prezzo indicizzato al PSV Day Ahead, principale riferimento del mercato italiano del gas naturale, per assicurare condizioni economiche coerenti con l’andamento del mercato energetico; possibilità di utilizzare gas da fonte rinnovabile, certificato tramite Garanzie d’Origine, per specifici impieghi nel settore dei trasporti.

Con questa iniziativa, Consip rafforza il proprio impegno nella gestione degli approvvigionamenti energetici delle PA, mettendo a disposizione soluzioni di acquisto accessibili e competitive, in grado di rispondere alle diverse esigenze degli enti e all’evoluzione del mercato, anche in uno scenario di complesso.

– Foto ufficio stamp Consip –

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