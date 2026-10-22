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Caro carburanti, Meloni: “Per gli autotrasportatori non promesse ma risorse”

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Ott 22, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo tramite il ministro Salvini ha firmato in queste ultime ore un accordo con le associazioni dell’autotrasporto, con le quali ci siamo tra l’altro sempre confrontati e che ringrazio per la collaborazione, mai mancata in questi mesi difficili”. Così il premier Giorgia Meloni in un video sui social.
“Non sono promesse quelle che sono state firmate, sono risorse che già stanno arrivando al comparto. Il Ministero dei Trasporti ha già cominciato a pagare e nei prossimi giorni le imprese riceveranno l’acconto sul credito di imposta per il gasolio da marzo ad agosto 2026 che copriamo per intero. I controlli si faranno dopo perché chi lavora non può restare fermo ad aspettare la burocrazia”.sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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