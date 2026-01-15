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Ferrovie, Esposito: “Fase straordinaria di investimenti, rinnovamento della flotta”

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Set 15, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Il gruppo FS in questo momento sta attraversando una fase straordinaria per quanto riguarda gli investimenti; c’è stata un’accelerazione fortissima, basta pensare che stiamo realizzando 25 miliardi di investimenti con fondi PNRR. Sono opere che riguardano tutto il sistema di trasporto ferroviario, quindi va fondamentalmente dall’infrastruttura ferroviaria, ma anche poi dal rinnovamento, ringiovanimento della flotta e anche gli interventi nelle stazioni che devono diventare sempre più degli hub intermodali”. Lo ha detto Andrea Esposito, Chief Quality & Industrial Performance Gruppo FS, a margine del convegno del Foglio Mobilità, svoltosi presso la sede dell’Automobile Club Milano.col5/gsl

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