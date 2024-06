Fondazione CRAL: nel 2023 erogati al territorio alessandrino 7.300.000 euro

Un anno di attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: presentato giovedì scorso il Bilancio di Missione 2023.

Efficienza, risparmio, concretezza, trasparenza, capacità di non sprecare risorse: queste le linee guida dell’operatività della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che, giovedì scorso a Palatium Vetus, ha presentato al pubblico una pubblicazione di 90 pagine, consegnata alle autorità e agli stakeholder, consultabile sul sito della Fondazione: www.fondazionecralessandria.it.

Attività 2023

Sono state 421 le domande di contributo accolte dalla Fondazione, a fronte delle 499 presentate. Le risorse messe a disposizione del territorio sono state pari a 7.299.014,40 euro, suddivise nei vari settori d’intervento. Gli importi più elevati sono stati destinati a progetti nei settori rilevanti:

Volontariato, Filantropia e Beneficienza con 3.562.366,23 euro

con Arte, Attività e Beni Culturali con 1. 769.912,79 euro

con Educazione, Istruzione, Formazione con 981.621,27 euro

con Sviluppo locale Edilizia Popolare con 534 . 427,35 euro

con Protezione Civile con 122.167,76 euro.

Significativi interventi sono stati effettuati anche nei settori ammessi:

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa con 143.819,00 euro

con Ricerca Scientifica e Tecnologica con 128.200 euro

con Protezione e Qualità Ambientale con 45.500 euro

con Assistenza agli anziani con 11.000 euro.

Per scaricare il Bilancio di Missione 2023: https://www.fondazionecralessandria.it/bilanci/bilancio-di-missione-2023/

Le parole del presidente

Così il notaio Luciano Mariano: “Se il bilancio civilistico ha l’obiettivo di dar conto in particolare dei “numeri” che hanno caratterizzato l’attività della Fondazione nel 2023, del rendimento del suo patrimonio, della capacità di razionalizzazione e adeguata gestione delle risorse, delle sue modalità organizzative e di governance, il bilancio di missione si propone di far conoscere in modo chiaro completo, semplice, comprensibile anche ai non addetti ai lavori, un intero anno di attività della nostra Fondazione. Abbiamo pertanto, nel tempo, affinato la redazione di questo bilancio non solo per rendere i contenuti qualitativamente migliori, ma anche per conseguire l’obiettivo di ingenerare in chi lo sta approcciando il desiderio di aprirlo, scorrerlo, leggerlo, approfondire. Anche da una rapida lettura ci si può rendere conto di quanto sia stata articolata, costante, diffusa l’attività della Fondazione su tutto il territorio di operatività e in tutti i settori di competenza”.

Intervista al presidente della Fondazione CRAL, notaio Luciano Mariano: https://we.tl/t-eSVDf9n30r