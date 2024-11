Fondazione CRAL: 6 milioni € per il territorio nel 2025, con un aumento del 25%

Il Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha approvato mercoledì scorso il programma di attività per l’anno 2025. Ben 6.000.000 di euro verranno destinati al sostegno di iniziative progettuali qualificate nel territorio, sia attraverso Progetti Propri, in collaborazione con le più prestigiose istituzioni locali, sia con Bandi aperti alla positiva creatività di enti e associazioni, con un significativo incremento del 25% rispetto all’anno precedente.

La buona gestione del patrimonio e la costante attenzione al contenimento dei costi, il cui valore aggiunto è di essere costante nel tempo, senza alcuna riduzione dei servizi erogati e con miglioramento organizzativo, hanno consentito di porre a disposizione del territorio la cifra più importante dell’ultimo decennio. In particolare gli oneri di gestione nell’ ultimo quinquennio sono diminuiti del 34%. Per esemplificare in valore assoluto: nello scorso anno i costi sono stati di 1 milione in euro in meno rispetto al 2019, risorse risparmiate e messe al servizio elle erogazioni per raggiungere l’ ambizioso traguardo dei 6.000.000 di euro per il 2025.

Questo risultato costituisce una garanzia di presenza costante della Fondazione a fianco di enti ed istituzioni che operano per lo sviluppo della nostra provincia e la partecipazione a progetti nazionali in collaborazione con le maggiori fondazioni bancarie italiane.

I migliori progetti del nostro territorio nei settori dell’arte, del volontariato, dello sviluppo locale, dell’educazione, dell’istruzione, della protezione dell’ambiente, della ricerca, della salute, dell’assistenza e della protezione civile potranno contare sul sostegno della Fondazione in termini di risorse e di collaborazione al conseguimento degli obiettivi comuni di diffusione del benessere sociale.

L’impegno ulteriore della Fondazione per il 2025 è la prosecuzione dell’azione di semplificazione ed efficientemente della propria attività erogativa, di incremento dell’apertura delle proprie infrastrutture e dei propri tesori alla fruibilità collettiva, di rafforzamento delle azioni di trasparenza operativa e di analisi dei risultati conseguiti.

Il notaio Luciano Mariano, presidente della Fondazione CRAL