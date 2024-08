Focus ESG – Episodio 33

MILANO (ITALPRESS) – La finanza digitale è sempre più attenta alle dimensioni ESG, anche per sostenere la transizione ecologica per cui i fondi pubblici non sono sufficienti. Per le PMI una soluzione per ottenere credito oltre il sistema bancario; per gli investitori una possibilità da non sottovalutare. Ma quali sono gli attori principali e soprattutto quali potenzialità e rischi ci sono? Le differenze nel mondo anglosassone e in quello italiano, cosa lo penalizza e dove si dovrebbe agire. Il genere femminile performa bene. Perché? Con il giornalista Marco Marelli, la Professoressa Monica Billio, ordinaria dell’Università Ca Foscari di Venezia e il professore ordinario dell’Università di Bergamo Silvio Vismara, responsabile del gruppo di lavoro finanza digitale dello Spoke 4 Progetto GRINS si entra nel merito dell’Equity crowdfunding, un sistema importante che va tutelato perché favorisce la realizzazioni di nuove idee ma anche aumenta la resilienza delle aziende più piccole. Che in Italia hanno una rilevanza molto importante.

fsc/gsl

