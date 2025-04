NAPOLI (ITALPRESS) – Il prossimo 30 aprile scade il termine, per chi è decaduto dalla rottamazione quater, perdendo i benefici del risparmio e delle sanzioni ed interessi perché non aveva pagato nel 2024 una o più rate, per rientrare in bonis. Basta fare una domanda all’Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il punto dell’economista Gianni Lepre.

sat/azn