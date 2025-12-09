Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Finanza: l’agenzia Moody’s migliora il rating della Regione Piemonte, da ‘Baa3’ a ‘Baa2’

DiRaimondo Bovone

Dic 9, 2025 , , , , , ,
L'ingresso del grattacielo della Regione Piemonte
PROMOSSA LA SOLIDITÀ DELLA GESTIONE FINANZIARIA – Rating da Baa3 a Baa2 con outlook stabile. Riconosciuti l’equilibrio dei conti, la riduzione del debito e la solidità della gestione finanziaria.

L’agenzia Moody’s ha alzato il rating della Regione Piemonte da Baa3 a Baa2, ovvero secondo gradino dell’area Investiment Grade, e con outlook stabile. Si tratta di un ulteriore riconoscimento del lavoro di risanamento e di consolidamento dei conti pubblici avviato negli ultimi anni, confermato da una traiettoria di miglioramento continua, e già riconosciuto da Moody’s lo scorso anno quando promosse il Piemonte dalla zona ‘Non Investiment Grade’ a quella ‘Investiment Grade’.
Un altro passo avanti che si aggiunge a quello di Fitch, che a settembre innalzò il rating da BBB a BBB+.

IL GIUDIZIO – Bilanci in equilibrio, riduzione progressiva dell’indebitamento, maggiore efficienza nella gestione finanziaria, economia regionale solida e diversificata. L’upgrade si inserisce nel quadro di valutazione dello Stato Italiano, ma Moody’s attribuisce al Piemonte passi avanti e progressi autonomi, legati alla qualità della governance, alla disciplina di bilancio e alla capacità di generare margini operativi positivi anche in un contesto complesso. Secondo Moody’s la Regione continuerà a generare margini operativi positivi nei prossimi anni, con un avanzo previsto pari al 7,5% delle entrate operative nel 2025 e in ulteriore crescita fino al 9,3% nel 2026 e continuerà a ridurre il debito, previsto in calo dal 68% delle entrate operative nel 2023 al 55% nel 2025 e al 52% nel 2026.

Per quanto riguarda il sistema sanitario, la Regione, sottolinea l’agenzia, mantiene alti standard nei livelli essenziali di assistenza (LEA). Il profilo di liquidità porta segnali incoraggianti: la Regione non ricorre a anticipazioni di tesoreria da 7 anni. Gli investimenti, anche grazie ai fondi del PNRR (1,75 miliardi di euro assegnati direttamente), continueranno a rafforzare infrastrutture, digitalizzazione e transizione ecologica.


Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 9 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 8, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Rifiuti: la raccolta differenziata in Piemonte ha raggiunto il 68,9%, ma Alessandria è penultima

Dic 8, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Giovani IN EVIDENZA

Ospedale e Università: proclamati i diplomati del III Master in Data Management

Dic 8, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Finanza: l’agenzia Moody’s migliora il rating della Regione Piemonte, da ‘Baa3’ a ‘Baa2’

Dic 9, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Milan da 0-2 a 3-2, Pulisic firma la rimonta in casa Toro

Dic 9, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 9 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 8, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: il Genoa vince 2-1 a Udine con i gol di Malinovskyi e Norton-Cuffy

Dic 8, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x