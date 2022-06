Federal Reserve: un possibile ulteriore rialzo dei tassi che terrorizza i mercati

L’ondata di vendite sui mercati azionari non si ferma: le decisioni in merito ad un rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE e l’attesa per il discorso di Jerome Powell (presidente FED) fissato per mercoledì, preoccupano gli investitori.

Inizio settimana in negativo per le borse Europee, che vedono chiusure negative quasi nella loro totalità.

A pesare sulla psicologia degli investitori sono i timori per l’inflazione che non sembra fermarsi e la politica delle banche centrali.

Le borse europee avevano chiuso già la settimana scorsa in negativo in seguito al discorso della presidente della BCE: da un lato ha confermato due rialzi dei tassi a giugno e luglio, ma ha anche aggiunto che in caso di continuo incremento dell’inflazione, non escluderà dei rialzi anche a settembre. Spostandoci invece negli Stati Uniti, mercoledì sarà la volta di Jerome Powell, presidente della Fed; il mercato è teso, specie dopo l’uscita del dato sull’inflazione al di sopra delle aspettative.

L’incremento dei tassi d’interesse è una misura che le banche centrali utilizzano per tenere a bada l’inflazione che come sappiamo, indebolisce il nostro potere d’acquisto; anche questa misura però non è senza prezzo per noi consumatori o investitori in quanto aumenta i costi del prestito di denaro. Coloro che hanno contratto mutui a tasso variabile, in questi mesi potrebbero vedere salire e non di poco, la loro rata.

Andrea Coslovi