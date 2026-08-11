Export in crescita dell’1,6% a giugno

ROMA (ITALPRESS) – Accelera il commercio estero italiano. A giugno 2026, secondo le stime dell’Istat, le esportazioni sono cresciute dell’1,6% rispetto al mese precedente, mentre le importazioni hanno segnato un aumento dell’1,2%. La crescita dell’export è sostenuta soprattutto dalle vendite verso i Paesi dell’Unione europea, mentre rallentano quelle dirette verso i mercati extra Ue. Il bilancio del secondo trimestre conferma il buon andamento delle esportazioni, aumentate del 2,2% rispetto ai primi tre mesi dell’anno. Più forte, nello stesso periodo, la crescita delle importazioni, salita del 5,4%. Su base annua, a giugno l’export registra un aumento del 9,8% in valore e del 5,1% in volume. Ancora più marcata la crescita delle importazioni, che aumentano del 13,2% in valore e del 2,8% in volume. A trainare le esportazioni sono soprattutto metalli e prodotti in metallo, prodotti petroliferi, mezzi di trasporto e autoveicoli. La crescita riguarda quasi tutti i principali settori, con l’eccezione dei mobili.

gsl