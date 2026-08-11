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Parma: uomo di 61 anni muore per salvare un 13enne caduto in una scarpata

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Ago 11, 2026


PARMA (ITALPRESS) – Tragedia a Bosco di Corniglio, nel Parmense: un uomo di 61 anni è morto nel tentativo di prestare soccorso a un 13enne caduto nella scarpata sottostante. Il dramma, come ricostruito dal Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna, è avvenuto poco dopo le 13 di oggi quando i due sono andati a fare una passeggiata nei dintorni dell’accampamento di boy scout, di età diverse e tutti provenienti da Salsomaggiore.
Per cause in corso di accertamento il 13enne è caduto nella scarpata sottostante; l’uomo che era con lui, un 61enne, nel tentativo di soccorrerlo, è precipitato per diversi metri urtando ripetutamente sui sassi. Il capo scout che ha visto l’accaduto ha chiamato il 112 per chiedere aiuto e immediatamente ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma anche l’arrivo dei soccorsi è risultato vano.
fsc/gsl
(fonte video: Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna)

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