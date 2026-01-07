Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Erogati i fondi PNRR per le reti idriche. Comune e AMAG soddisfatti, i 216 milioni di euro andranno spesi bene

Raimondo Bovone

La rete idrica italiana è un colabrodo, con perdite ingenti dovunque

La fine del 2025 ha portato con sé ottime notizie per il territorio alessandrino: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha erogato le risorse del PNRR destinate alle opere idriche, sospese dallo scorso mese di Luglio. Un risultato che consente la prosecuzione dei lavori sulle infrastrutture del servizio idrico integrato nella provincia di Alessandria. E che rappresenta un importante passo avanti per il nuovo gestore Sogeri, nato dalla trasformazione di Amag Reti Idriche.

Lo sblocco dei fondi PNRR è visto come un risultato significativo, che ridà sicurezza e prospettiva alla società del Gruppo AMAG da parte del Sindaco del Comune di Alessandria, Giorgio Abonante: “Il finanziamento tanto atteso ci permette di proseguire il percorso di modernizzazione delle reti idriche, un patrimonio essenziale per le nostre comunità. Siamo però solo all’inizio di una fase decisiva per il servizio idrico integrato. Nei prossimi mesi, insieme agli altri centri-zona del nostro ambito (Novi Ligure, Tortona, Ovada e Acqui), dovremo scegliere la forma della futura gestione trentennale, trovare un accordo solido con i gestori esistenti e definire un Piano d’Ambito che metta al centro l’interesse della cittadinanza, con investimenti adeguati e un vero salto di qualità sulle reti e sui servizi”.

Sul fronte societario, il Presidente del Gruppo AMAG, Stefano Franciolini, sottolinea l’importanza della collaborazione tra azienda e istituzioni: “Il Gruppo AMAG ha lavorato in costante sinergia con l’Autorità d’Ambito Egato6 e gli Enti coinvolti, cercando le soluzioni condivise alle problematiche che avevano determinato il blocco dei fondi. Un approccio perseguito con fiducia e serenità rispetto al risultato atteso. investendo sulla sostituzione dei contatori con i nuovi meter in tutta la città e i suoi sobborghi. Oggi, con questo finanziamento, possiamo consolidare ulteriormente SOGERI, garantendo qualità, equità e sostenibilità al servizio degli utenti del territorio”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

