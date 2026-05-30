IN EVIDENZA Politica Video

Ucraina, Vannacci: “La strategia dell’Ue non ha portato a nulla”

Di

Mag 30, 2026
PALERMO (ITALPRESS) – “Ritengo che queste guerre non stiano giovando a nessuno: è interesse dell’Europa e dell’Italia farle finire. Mi sono sempre schierato contro quelli che invece, sia nel centrodestra che a sinistra, continuano a votare in Europa per la guerra a oltranza: sono 4 anni che andiamo avanti con questa strategia senza che abbia portato a nulla”. Così il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, a margine di un incontro elettorale a Palermo, in merito alla guerra in Ucraina.
xd8/ads/mca2

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: la proroga dell’APE Sociale 2026

Mag 31, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA

New York Times: “Trump invia nuova proposta inasprita all’Iran”

Mag 31, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Crosetto: “Per l’Ucraina è difficile entrare in Europa. La pace va difesa”

Mag 31, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: la proroga dell’APE Sociale 2026

Mag 31, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA

New York Times: “Trump invia nuova proposta inasprita all’Iran”

Mag 31, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Crosetto: “Per l’Ucraina è difficile entrare in Europa. La pace va difesa”

Mag 31, 2026
Costume & Società Cucina Video

Una tisana con i peduncoli di ciliegio

Mag 31, 2026