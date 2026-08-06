Immigrazione clandestina: sgominata rete criminale tra Algeria, Italia e Francia





CAGLIARI (ITALPRESS) – Oltre 100 agenti della polizia di Stato hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla DDA nei confronti di 8 indagati, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un’organizzazione criminale internazionale. L’operazione, denominata “PHANTOM”, è stata condotta dal Servizio Centrale Operativo (SCO) della Direzione Centrale Anticrimine della polizia di Stato e dalla squadra mobile di Cagliari, con il supporto della SISCO, e ha consentito di disarticolare un’organizzazione criminale che operava tra Algeria, Italia e Francia, dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

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