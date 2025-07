Edicole, bonus governativo di 4.000 euro: se ne parla domani sera all’Hotel Al Mulino

Domani, venerdì 4 luglio, alle ore 20, presso la Sala Meeting Hotel “Al Mulino” (via Casale 44, Fraz. San Michele), si svolgerà l’assemblea SNAG AL, sindacato nazionale autonomo dei giornalai aderente a Confcommercio. Durante l’incontro verrà presentata un’opportunità per gli edicolanti, esclusivi e, per la prima volta, non esclusivi: il bonus del Governo a sostegno delle imprese di categoria, a copertura del 60% delle spese sostenute nell’anno precedente, fino a un massimo di 4.000 euro.

Saranno illustrate le modalità di accesso ai contributi, i beneficiari e la documentazione necessaria per la presentazione della domanda. Relatori dell’incontro, saranno presenti il vicepresidente Nazionale SNAG Piero Aiello, la direttrice di Confcommercio Alessandria, Alice Pedrazzi, e il responsabile SNAG Torino, Giampiero Gorrea. All’ordine del giorno anche il rinnovo cariche del nuovo Direttivo.

INFO – per confermare la partecipazione scrivere ad [email protected]