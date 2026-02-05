Pichetto “Tra Italia e Algeria rapporto fortissimo, è un partner strategico”

IN EVIDENZA

Feb 5, 2026


ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Il rapporto tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina è fortissimo, l’Algeria non è solo il grande fornitore di gas per l’Italia ma è anche un partner strategico del Piano Mattei per sviluppare moltissime attività sulle quali sono impegnate tante imprese italiane”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha partecipato ad Algeri a una conferenza su sfide e opportunità per una più stretta collaborazione regionale tra il Nord Africa, l’Europa e l’Africa subsahariana.

(Fonte video: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)

Di

Tg Sport – 5/2/2026

Feb 5, 2026
Annunziata “L’Europa è troppo esposta, deve investire sulla difesa”

Feb 5, 2026
Schifani a Siracusa per un sopralluogo dopo danni per il maltempo

Feb 5, 2026

