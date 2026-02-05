Mattarella riceve la giacca ufficiale dell’Italia Team al Villaggio olimpico

MILANO (ITALPRESS) – “Sono leggermente fuori età per l’Olimpiade e a dire il vero anche da giovane non sarei stato selezionato… Grazie per il dono, lo conserverò con affetto e lo indosserò perchè non è solo significativo ma anche prezioso, vi accompagnerà in questi Giochi e questo gli conferisce anche un grande valore”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la visita al Villaggio olimpico di Milano dove ha ricevuto dagli atleti la giacca ufficiale dell’Italia Team con tanto di nome.

gm/mca1

(Fonte video: Quirinale)