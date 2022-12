Danni da lupi: per gli allevatori piemontesi altri 170.000 € di indennizzi dalla Regione Piemonte

La Regione Piemonte assicura la copertura finanziaria a tutti gli allevatori piemontesi che, partecipando ai bandi regionali 2022, risultano idonei al contributo per i costi dovuti alle misure in difesa del bestiame (finanziamento in base al punteggio assegnato, in caso di superamento del budget totale disponibile il valore di 150 euro a punto sarà proporzionalmente ridotto) e per gli indennizzi diretti per i danni provocati dai grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese (finanziamento al 100%).

Il finanziamento totale

Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, cibo, caccia e pesca Marco Protopapa, assegnando altri 170.000 € ad integrazione della dotazione finanziaria di 585.000 € prevista per l’anno in corso attraverso la legge regionale 1/2019 (Delibera di Giunta 25-4960del 29 aprile 2022), portando così a 755.000 € il finanziamento complessivo per il 2022.

Le parole

“Questa ulteriore dotazione finanziaria garantisce il finanziamento a tutti gli allevatori piemontesi che hanno richiesto gli indennizzi diretti per la perdita del bestiame a causa delle predazioni da lupi e per la copertura dei costi sostenuti per l’attuazione di sistemi di protezione del bestiame, come i cani da guardiania e le recinzioni antilupo”, ha precisato l’assessore Protopapa.