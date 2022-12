Melazzo: iniziato il restauro dell’organo della chiesa parrocchiale, finanziato dalla Fondazione CRAL

Nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo in Melazzo (diocesi di Acqui Terme), è iniziato da qualche settimana il lavoro di restauro dell’organo, costruito dalla Fabbrica d’Organi di Alessandro Mentasti di Novara nel 1904.

Circa 50 anni fa il parroco don Tommaso Ferrari aveva fatto un importante lavoro di manutenzione, ma il tempo ha portato il nuovo parroco don Domenico Pisano a fare un altro intervento che tocca tutte le parti dell’organo. Il lavoro è stato meticoloso e, dopo lo smontaggio delle canne di facciata, si è potuto calare il telo per proteggere lo strumento dalla polvere. Le tempistiche saranno lunghe perché, tra sistemazione delle varie parti e messa in sicurezza dell’impianto elettrico, si ipotizza almeno un anno e mezzo.

La spesa

A fine lavori il totale sarà di 85.800,00 €, messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Questo il commento del presidente dell’ente, notaio Luciano Mariano: Il restauro dell’organo della chiesa parrocchiale di Melazzo è stato inserito tra i progetti propri della Fondazione, per il pregio storico e artistico di questo strumento che rappresenta motivo di orgoglio per la comunità locale e occasione di sviluppo culturale per il territorio. L’intervento permetterà di riportare l’organo al suo antico splendore e alla perfetta funzionalità, in linea con lo spirito che anima l’operatività della Fondazione”.