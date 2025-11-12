Dalla Regione Piemonte 450.000 euro per il sostegno abitativo alle donne vittime di violenza

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Regione Piemonte destina 450.000 euro, provenienti dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Agenzie Sociali per la Locazione (ASLo) dei Comuni capoluogo di provincia, rafforzando le misure per l’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza.

Si tratta di interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere, per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli. Le risorse finanzieranno un’azione sperimentale, realizzata in collaborazione con i Centri Antiviolenza iscritti nell’Albo regionale, per offrire sostegno abitativo e percorsi di autonomia alle donne in uscita da situazioni di violenza.

Gli sportelli ASLo lavoreranno in sinergia con i 21 Centri antiviolenza piemontesi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di alloggi, sostenendo contratti di locazione a canone concordato o soluzioni abitative in collaborazione con enti del terzo settore. Le risorse saranno così distribuite: 350.000 euro per le ASLo (8 quote uguali da 43.750 euro l’una) e una quota aggiuntiva di 100.000 euro, da suddividere tra le ASLo sulla base del numero dei Centri antiviolenza regolarmente iscritti nell’Albo regionale.

LE PAROLE – L’assessore alle Pari opportunità, Marina Chiarelli, ha sottolineato: «La libertà passa anche dalla casa. Uscire dalla violenza significa poter ricominciare, ma senza un luogo sicuro dove vivere non c’è vera indipendenza. Con questo intervento vogliamo sostenere chi trova il coraggio di cambiare vita, offrendo un alloggio e un futuro possibile, per sé e per i propri figli. È una misura che unisce welfare, pari opportunità e dignità personale, confermando il nostro impegno contro ogni forma di violenza e discriminazione».

L’assessore Marina Chiarelli