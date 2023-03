Le industrie al MECSPE dal 29 al 31 marzo: a Bologna 173 aziende piemontesi, 8 le alessandrine

Sono 173 le aziende della regione Piemonte che parteciperanno alla 21ᵃ edizione di MECSPE, la principale fiera italiana dedicata all’industria manifatturiera organizzata da Senaf che si terrà dal 29 al 31 marzo 2023 a BolognaFiere. In particolare, a livello territoriale sono 128 della provincia di Torino, 10 di Cuneo, 8 di Novara, 8 di Alessandria, 7 di Biella, 6 di Vercelli, 3 di Verbania e 3 di Asti.

Un settore, quello della manifattura, sempre più strategico per il Paese, come dimostra la grande partecipazione del comparto industriale italiano alla manifestazione: sono circa 2.000 le aziende presenti che in totale esporranno le loro innovazioni tecnologiche nei saloni tematici sviluppati sui 92.000 mq di superficie espositiva. Un percorso che guiderà gli operatori professionali alla scoperta di soluzioni innovative per spingere la crescita delle imprese manifatturiere.

La nuova edizione prevede un ampio programma che prevede numerose iniziative speciali e che verrà sviluppato sui 3 grandi pilastri della fiera: formazione, innovazione e sostenibilità.

Aziende della provincia presenti a Bologna

Shape Technology Srl – Casale Monferrato

– Casale Monferrato Meccanodora – Cassine

– Cassine Morara – Cassine

– Cassine Tacchella – Cassine

– Cassine Grinding Technology Srl – Cassine

– Cassine Q8oils Italia Srl – Castellar Guidobono

– Castellar Guidobono Bowman Italia Srl – Ovada

– Ovada Riva Trade Srl – Tortona