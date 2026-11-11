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Cybersicurezza, Urso: “Nuova misura da 150 milioni per sicurezza delle imprese”

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Nov 11, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Proprio ieri è partita la nuova misura attraverso lo sportello gestito da Invitalia con 150 milioni per la cybersicurezza per le Pmi, le imprese artigianali e i laboratori autonomi. Siamo consapevoli, abbiamo agito e dobbiamo continuare a farlo, perché questa è la nuova frontiera della sicurezza economica, nazionale e del nostro Continente”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del convegno ‘Il Paese che cambia’.
(ITALPRESS).
xb1/ads/gsl

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