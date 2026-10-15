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‘Dona la spesa’: sabato 17 ottobre la raccolta alimentare di Nova Coop ad Alessandria, Casale e Valenza

DiRaimondo Bovone

Ott 15, 2026 , , , , , ,

Sabato 17 ottobre torna nei negozi Nova Coop “Dona la Spesa”, la giornata di raccolta alimentare organizzata dalla Cooperativa in collaborazione con le associazioni e le realtà non profit locali. L’iniziativa coinvolgerà 63 punti vendita in Piemonte e alta Lombardia, dove Soci e clienti potranno contribuire con una donazione di prodotti destinati alle persone e alle famiglie che attraversano un periodo di difficoltà economica. In provincia di Alessandria le raccolte si svolgeranno ad Alessandria e Casale Monferrato (sia presso l’ipermercato che presso il supermercato), con i volontari Caritas, a Valenza con i volontari della Croce Rossa.

Durante la giornata del 17 ottobre sarà possibile consegnare i prodotti ai volontari presenti nei punti vendita aderenti. Tra i beni più utili rientrano gli alimenti a lunga conservazione, come pasta, riso, olio, pomodori pelati, carne e tonno in scatola, legumi, farina, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte a lunga conservazione, cereali e merendine. Potranno essere donati anche alimenti per la prima infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene personale e articoli per la pulizia della casa.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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