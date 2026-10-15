‘Dona la spesa’: sabato 17 ottobre la raccolta alimentare di Nova Coop ad Alessandria, Casale e Valenza

Sabato 17 ottobre torna nei negozi Nova Coop “Dona la Spesa”, la giornata di raccolta alimentare organizzata dalla Cooperativa in collaborazione con le associazioni e le realtà non profit locali. L’iniziativa coinvolgerà 63 punti vendita in Piemonte e alta Lombardia, dove Soci e clienti potranno contribuire con una donazione di prodotti destinati alle persone e alle famiglie che attraversano un periodo di difficoltà economica. In provincia di Alessandria le raccolte si svolgeranno ad Alessandria e Casale Monferrato (sia presso l’ipermercato che presso il supermercato), con i volontari Caritas, a Valenza con i volontari della Croce Rossa.

Durante la giornata del 17 ottobre sarà possibile consegnare i prodotti ai volontari presenti nei punti vendita aderenti. Tra i beni più utili rientrano gli alimenti a lunga conservazione, come pasta, riso, olio, pomodori pelati, carne e tonno in scatola, legumi, farina, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte a lunga conservazione, cereali e merendine. Potranno essere donati anche alimenti per la prima infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene personale e articoli per la pulizia della casa.