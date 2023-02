Ritorna l’atteso format ideato da Confcommercio Alessandria “Presenta la tua azienda” , workshop B2B che mette in rete le imprese tramite appuntamenti mirati ed organizzati in base alle richieste delle singole aziende: si svolgerà oggi, martedì 28 febbraio alle ore 17 presso Palazzo Monferrato , via San Lorenzo 21 ad Alessandria.

Il workshop durerà 2 ore e mezza , in cui si svilupperanno incontri one-to-one in base ad un’agenda personalizzata, sulla base della categoria merceologica e di servizio e per i propri obiettivi di contatto (ricerca di nuovi clienti, ricerca di fornitori, ricerca di partner per accordi di filiera o per elaborare prodotti, servizi o progetti complessi).

Le parole

Spiega il presidente Ascom Vittorio Ferrari : “Gli appuntamenti mirati sono molto apprezzati sul mercato e siamo orgogliosi di poter offrire questa opportunità ai nostri soci. Gratis. Appartenere al sistema Confcommercio è un grande valore perché dà l’opportunità di far parte di una rete di imprenditori che condividono valori, obiettivi ed etica nel lavoro e nella professione”.

I numeri

Aziende partecipanti: 19

Appuntamenti in programma: 130

Durata appuntamenti: 20 minuti

Settori rappresentati: alimentare, accoglienza e ospitalità, arredamento e attrezzature, attività culturali, automotive, comunicazione, grafica e marketing, consulenza direzionale e amministrativa, editoria, formazione, fotografia, gestione utenze, gioielleria, illuminazione, progettazione e realizzazione impianti fotovoltaici ed energetici, organizzazione eventi, ristorazione, servizi alle aziende, stampanti, toner e smartphone rigenerati.