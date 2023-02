Arredo Frigo Valnegri, altra occasione persa, altra sconfitta: 0-3 in casa col Toscanagarden

Nemmeno un set vinto e parecchi errori. Una partita quasi sempre all’inseguimento per il sestetto acquese che, come al solito, ha mostra alti e bassi andando in crisi nei momenti cruciali.

Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme -Toscanagarden Nottolini (20-25, 23-25, 20-25)

PRIMO SET – Le toscane col piede sull’acceleratore, subito 5-1 a poi sempre in vantaggio. La formazione acquese ha provato a rimontare arrivando al -2, senza riuscire però nell’aggancio pur annullando 2 set-point: finale 25-20 .

Le toscane col piede sull’acceleratore, subito 5-1 a poi sempre in vantaggio. La formazione acquese ha provato a rimontare arrivando al -2, senza riuscire però nell’aggancio pur annullando 2 set-point: finale . SECONDO SET – Punto a punto nella fase iniziale, poi allungo toscano fino all’11-7. Due aces di Cattozzo rilanciano Acqui , che trova la parità con 2 punti di Bondarenko . Padrone di casa avanti addirittura 19-15, ma le toscane ribaltano la situazione, 20-17, e sorpassano fino al 24-21. I punti di Zonta e Ruggiero riaprono il punteggio 24-23, ma Nottolini chiude 25-23 .

Punto a punto nella fase iniziale, poi allungo toscano fino all’11-7. Due aces di rilanciano , che trova la parità con 2 punti di . Padrone di casa avanti addirittura 19-15, ma le toscane ribaltano la situazione, 20-17, e sorpassano fino al 24-21. I punti di e riaprono il punteggio 24-23, ma Nottolini chiude . TERZO SET – Ospiti avanti 5-3 e poi 10-7. Le termali inseguono portandosi in due occasioni a -1, quindi il divario aumenta, 20-14. Altra reazione acquese fino al 20-18, le ospiti avanzano ancora e Acqui continua a rincorrere sino al 22-20, ma il break finale della squadra toscana chiude il conto: 25-20 .

ARREDO FRIGO VALNEGRI ACQUI TERME: Scardigli 8, Mirabelli 11, Cattozzo 3, Bondarenko 9, Bergese 4, Zonta 6, Raimondo (L), Zenullari (L), Lombardi 2, Ruggiero 3. N.e: Grotteria, Fabbrini, Fiscaletti. All. Marenco.

TOSCANAGARDEN NOTTOLINI: Bruni 10, Coselli 10, Fatone 4, Salamida 8, Trevisol 2, Sgherza 20, Battellino (L), Bini, Lunardi. N.e: Grucka, Castiglioni, Mastronardi. All. Capponi.

CLASSIFICA

Parella Torino 40, Savis Volpiano* 35, Prochimica Biella* e FGL Zuma* 34, Garlasco 29, Toscana Garden 27, Liberi e Forti 24, Valdarno e Igor Trecate 16, Rimont Genova e Libellula* 15, Arredo Frigo Acqui 11, Caselle 10.

*1 gara in meno. Le ultime 3 retrocedono in B2.