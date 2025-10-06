Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Confagricoltura presenta il 'Food&Science Festival Lab', ospite ad Alessandria

Torna per il 2° anno consecutivo il Food&Science Festival Lab Alessandria, più ricco di contenuti, date e proposte. L’evento nasce come spin-off (derivato) del Food&Science Festival di Mantova, appuntamento di rilevanza internazionale dedicato alla scienza e all’innovazione nella produzione e consumo del cibo, dalla coltivazione alla trasformazione e alla tavola.

LE DATE SONO 4: Tortona 7 ottobre, Casale Monferrato 14 ottobre, Alessandria 16 e 24 ottobre.
L’intento degli organizzatori, Confagricoltura Alessandria, Anga e Agriturist della provincia, supervisione scientifica di Frame Divagazioni Scientifiche, è quello di proporre il format del festival mantovano. Alessandria, unica città in Piemonte, entra così a fare parte del circuito delle città toccate dal Festival e dai Lab, insieme a Ferrara, Parma, Rovigo, Modena, Bergamo e Udine. L’edizione 2025 ruota attorno al tema “Cambiamenti”: esplorare il futuro dell’agroalimentare, analizzare le sfide che ci attendono e inquadrare le opportunità che possono trasformare il nostro presente.

LE PAROLE – Così Paola Saccopresidente Confagricoltura Alessandria: «Vogliamo riaffermare la centralità del settore primario: l’economia provinciale, con le sue 5.800 imprese agricole, vanta eccellenze uniche. Siamo tra i principali produttori italiani di grano tenero e pomodoro da industria, senza contare il numero di Doc e Docg nel settore vitivinicolo».
Ecco il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano«Investire in tecnologie agricole avanzate e promuovere il consumo di cibo sano significa tutelare la salute dei cittadini, valorizzando le eccellenze locali e costruendo un futuro più equo e resiliente. Siamo convinti che la sinergia tra ricerca, impresa e comunità possa generare un impatto duraturo, e continueremo a sostenere progetti che mettono al centro la qualità della vita e il rispetto per l’ambiente».
Il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante: «Per la nostra città essere tappa del Festival è un onore, unendo la vocazione agroalimentare del territorio ad un progetto di respiro nazionale, tra i primi a promuovere la divulgazione scientifica in Italia».
Così il presidente di Confagricoltura Mantova, Alberto Cortesi: «La ricchezza del programma, la qualità dei relatori e la cura di ogni dettaglio confermano che Confagricoltura Alessandria ha perfettamente compreso lo spirito dei nostri Lab. Si parlerà di scienza, di cibo, di chimica, di agricoltura rigenerativa e di molto altro, con incontri aperti a tutti, a cominciare dalle scuole».

CREDITI – A sostegno: Fondazione CRAL, Comune di Alessandria, Camera di Commercio, Fondazione CRTortona.
SPONSOR – Barilla, Apsov Sementi, Syngenta, Umana;
SPONSOR TECNICI – Alexala, Derthona Basket, Confesercenti, Confcommercio, Associazione Cultura e Sviluppo, Confagricoltura Donna Alessandria, Ottobre Alessandrino.
PARTNER ISTITUZIONALI – Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comuni di Acqui Terme, Casale Monferrato, Gamalero, Gavi, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Volpedo, ASL Alessandria, Ospedale, Confindustria Alessandria, Fondazione Viva, Università del Piemonte Orientale.

