Concorso ‘Natale al volo’, premiate le vincitrici dei 3 super-premi finali

Sono state premiate ieri, 6 febbraio, presso la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, le vincitrici dei 3 premi finali ad estrazione del gioco-concorso ‘Natale al Volo’, ideato da Confcommercio della Provincia di Alessandria col supporto di Camera di Commercio di Alessandria-Asti e Comune di Alessandria e il patrocinio del Comune di Casale Monferrato.

PRIMO PREMIO – Crociera di una settimana nel Mediterraneo per 2 persone, con itinerario Italia, Malta, Spagna, Francia.

Vincitrice: Isabella Martini, biglietto estratto presso il negozio Erboristeria San Marziano di Largo Borgarelli 8/10 a Tortona;

SECONDO PREMIO – Viaggio a Parigi per 2 persone, con volo A/R e pernottamento per 3 notti in hotel 3 stelle, con colazione e transfer.

Vincitrice: Antonella Lenti, biglietto estratto presso il negozio Ottica Vinciguerra Vittorio di via Milano ad Alessandria;

TERZO PREMIO – Buoni spesa per 1.500 euro da spendere nei negozi aderenti al concorso.

Vincitrice: Maria Grazia Rolando, biglietto estratto presso il negozio Parassole di via Trotti ad Alessandria.

Il regolamento del concorso e tutti i dettagli sull’iniziativa sono consultabili sul

sito www.natalealvolo.it.

