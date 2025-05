Siccità in Sicilia, tre dissalatori pronti fra 2 mesi, poi altri due a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – “Entro due mesi consegneremo 3 dissalatori a Gela, Trapani e Porto Empedocle che daranno una risposta importanti per la crisi”. Così Francesco Colianni, assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans per fare il punto sull’emergenza idrica in Sicilia. “La regione sta cercando di affrontare il cambiamento climatico intervenendo anche su un’altra area, quella di Palermo (Termini Imerese e Partinico), con una partnership privata (170 milioni) e pubblica (10 milioni) per altri 2 dissalatori, in grado di produrre da 600 a 1.000 litri, al secondo per soddisfare il fabbisogno. Per questo progetto era arrivata anche una proposta da parte di Webuild che prevedeva un investimento di 850 milioni (che diventerebbero 5 miliardi in 27 anni), con un progetto più strutturato e che, di fatto, superava ulteriormente il fabbisogno, con un costo sui cittadini di circa 274 euro l’anno. Ringraziamo Webuild per l’attenzione, ma la decisione è stata quella di procedere con la prima ipotesi prevista nella delibera 459 del dicembre 2024”.xd6/pc/mca3

(ITALPRESS)

Navigazione articoli