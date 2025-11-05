Il ministro Ciriani: “Il Piano Casa sarà una risposta permanente all’emergenza abitativa”

ROMA (ITALPRESS) – “La nostra azione contro l’emergenza abitativa si muove su un doppio binario: da un lato una strategia strutturale per aumentare l’offerta di alloggi, dall’altro un’attenzione mirata alle fragilità”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, durante il question time alla Camera. “Stiamo garantendo la riqualificazione di 10.000 alloggi pubblici e la rigenerazione di quasi 2 milioni di metri quadrati di spazi. Queste sono risposte temporanee, mentre una permanente sarà il Piano Casa Italia, che riforma profondamente il sistema, riorganizzando le aziende ex-IACP per renderle più autonome ed efficienti, creando soluzioni abitative flessibili e adatte alle esigenze sociali. Per un problema di questa portata non bastano solo le risorse pubbliche: l’abitare non deve più coincidere con un debito che prosciuga le finanze, ma deve offrire una casa senza debito e porre le basi per un risparmio garantito in futuro. In legge di bilancio ci sarà un intervento emendativo, sia per aumentare le risorse economiche, sia per rendere il Piano ancora più efficace”.

