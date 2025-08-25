Cinema Economia Video

Lavoro: 240.000 assunzioni in programma nel cinema e nell’audiovisivo

Ago 25, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Sono oltre 240.000 le nuove assunzioni in programma nel 2025 per i professionisti del sistema Cinema e Audiovisivo in Italia. E’ quanto emerge dallo studio di Assolavoro Datalab, l’Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, che ha stilato la top ten dei profili più ricercati nel sistema. L’indagine è stata condotta su oltre 60mila annunci di lavoro sulle principali piattaforme, LinkedIn e Indeed, e su fonti terze qualificate. Dai Content Creator agli editor video, passando per i videogiornalisti e i tecnici della distribuzione digitale di contenuti cinematografici: la richiesta è alta e non solo per il Cinema, ma anche per il settore della TV on demand che, con l’avvento delle piattaforme digitali, è da diversi anni in costante crescita. Cresce anche la domanda per i professionisti di gestione, strategia e supporto alla produzione./gtr

