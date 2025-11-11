Economia Esteri

Cina: produzione e vendita veicoli elettrici in aumento nei primi 10 mesi del 2025

Di

Nov 11, 2025

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il settore dei veicoli a nuova energia (NEV) in Cina ha registrato una forte crescita nella produzione e nelle vendite nei primi dieci mesi del 2025, secondo i dati industriali diffusi martedì.

La produzione di NEV è aumentata del 33,1% su base annua, raggiungendo quasi 13,02 milioni di unità nei primi dieci mesi, secondo i dati pubblicati dalla China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

Nello stesso periodo, le vendite sono cresciute del 32,7% su base annua, superando 12,94 milioni di unità, pari al 46,7% delle vendite totali di nuovi veicoli in Cina, come mostrano i dati della CAAM.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Economia Esteri

Cina: durante CIIE registrati oltre 83 miliardi di dollari in accordi preliminari

Nov 11, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Dall’UE nuovi fondi per la tecnologia avanzata

Nov 11, 2025
Economia Video

Imprese al femminile, Italia avanti piano

Nov 11, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

I paesi di Sala Monferrato e Ottiglio ospiti alla Camera dei Deputati

Nov 12, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, ATP Finals: Musetti batte De Minaur in 3 set

Nov 12, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 12 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Catania: incendio al teatro Le Ciminiere

Nov 11, 2025