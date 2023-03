Si è svolta stamattina, alle ore 11 nella sede della Centrale del Latte di Alessandria e Asti , l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo CdA . Al termine dell’incontro è stato nominato il CdA composto da soli 5 membri anziché i 9 precedenti, tutti espressione della maggioranza delle azioni rappresentanti la “quota alessandrina”.

I nuovi membri sono: Carlo Ricagni, Antonio Navassa, Saverio Biscaldi, Paolo Viarenghi, Giacomo D’Eboli.

Il nuovo Cda intende coinvolgere e informare tutta la compagine sociale riguardo le decisioni che saranno prese. Il nuovo Consiglio sarà convocato entro alcuni giorni per la nomina del nuovo Presidente e per le prime valutazioni sulla futura gestione della Centrale stessa, garantendo sin da ora che la produzione resterà e si svilupperà in provincia di Alessandria.