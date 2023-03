Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati; andiamo ad analizzare il tempo per i prossimi giorni.

Venerdì 24 marzo – giornata prevalentemente nuvolosa, con nubi più compatte sulle Alpi Settentrionali e

Nordoccidentali. Schiarite più ampie ovunque in serata. Precipitazioni deboli sin dal mattino sulle Alpi occidentali, tendenza a picchi più moderati nel pomeriggio, con possibile temporanea espansione alle adiacenti pianure, specie quelle a nord del Po. Nevicate a partire dai 2000/2200m, in calo a 1800 nel pomeriggio. Ventilazione moderata, a tratti forte sulle Alpi e in generale sulle pianure, specie tra astigiano e alessandrino, episodi di föhn nelle vallate in serata. Temperature in aumento nei valori minimi, in calo le massime.

Sabato 25 marzo – cieli sereni con addensamenti sulle creste alpine di confine, velature in transito nel pomeriggio anche in pianura ma senza precipitazioni. Possibile nevischio trasportato dal vento sulle Alpi, ventilazione tesa da ovest nord ovest a tutte le quote, forti sulle Alpi, moderati su pianure e Appennino. Minime in calo, massime in leggero aumento.

Domenica 26 marzo – prevalentemente nuvoloso tra nubi e schiarite con addensamenti più compatti sulle Alpi.

Precipitazioni deboli e a tratti moderate sulle Alpi, con isolati e brevi rovesci in pianura nel pomeriggio, localmente verso sera non si escludono veloci temporali nelle pianure a est. Ventilazione moderata/forte dai quadranti occidentali sulle Alpi, deboli in prevalenza nord orientali in pianura, temperature in generale calo per via di correnti più fredde.

Tendenza della prossima settimana – trascorrerà con tempo variabile e temperature in aumento, nessuna precipitazione significativa in vista.

Manuel Atzori