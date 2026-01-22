Carburanti: ad agosto prezzi su del 23,8%

ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto 2026 i prezzi dei carburanti e dei lubrificanti per il trasporto privato nell’Unione europea sono aumentati del 23,8% rispetto ad agosto 2025. Lo rileva Eurostat, l’ufficio statistico dell’UE, che conferma così l’accelerazione dei rincari energetici in corso da mesi nel Continente. L’aumento su base annua ha riguardato 26 dei 27 Stati membri. Gli incrementi più marcati si sono registrati in Bulgaria, Lituania, Finlandia, Germania e Francia; i più contenuti in Ungheria, Svezia e Irlanda, unico paese dove i prezzi non sono saliti. Guardando al confronto mensile, tra luglio e agosto il diesel è salito dell’8,3% e la benzina del 3,3%. Per il diesel, gli incrementi maggiori si registrano in Repubblica Ceca, Bulgaria e Lussemburgo; i più contenuti in Italia, Romania e Paesi Bassi. Sul fronte benzina, i prezzi sono saliti in 22 paesi, calati in 3 e rimasti stabili nei restanti 2. Gli aumenti più forti si registrano in Spagna, Romania, Italia e Cipro; lievi flessioni invece in Ungheria, Danimarca e Slovacchia.

gsl