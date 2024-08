Caffè, prezzi ai massimi storici

ROMA (ITALPRESS) – E’ boom per le quotazioni di caffè, con i prezzi della materia prima che sui mercati internazionali stanno raggiungendo nuovi preoccupanti record, aumenti che potrebbero portare a breve a forti rincari dei listini al dettaglio per una moltitudine di prodotti venduti in Italia. L’allarme arriva dal Codacons, che sta monitorando l’andamento delle quotazioni. Ad agosto 2024 il prezzo del caffè Robusta ha segnato un aumento del 97% rispetto all’anno scorso, mentre l’Arabica nello stesso periodo è salito del 66%, ai massimi dal 2011. Quotazioni alle stelle che interessano materie prime utilizzate per prodotti molto consumati in Italia, e che rischiano di determinare rincari a raffica per i prezzi al dettaglio di una moltitudine di alimenti. Basti pensare che solo per i prodotti a base di caffè gli italiani spendono oltre 8 miliardi all’anno, circa 392 euro a famiglia. I prezzi al dettaglio hanno già risentito nell’ultimo periodo dell’andamento delle quotazioni, con i prezzi di prodotti a base di caffè che sono aumentati sensibilmente rispetto allo scorso anno: il rischio, ora, è di un nuovo impatto sui consumi degli italiani.

mgg/mrv

Navigazione articoli