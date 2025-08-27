Economia Motori Video

Auto usate: a giugno il mercato torna positivo

Di

Ago 27, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Dopo il rallentamento di maggio, il mercato italiano dell’auto usata torna a crescere. A giugno sono stati registrati oltre 422 mila passaggi di proprietà, con un lieve incremento dello 0.4% rispetto allo stesso mese del 2024. Il bilancio del primo semestre resta positivo: più di 2,8 milioni di trasferimenti, in aumento a confronto con l’anno scorso.
Sul fronte delle alimentazioni, il diesel continua a guidare ma riduce la distanza dal benzina, mentre le ibride proseguono la loro corsa, ormai in doppia cifra di quota. In crescita anche le elettrificate plug-in e le auto a batteria, seppur ancora marginali. Guardando all’età delle vetture scambiate, quasi la metà supera i dieci anni, segno di un parco circolante che fatica a ringiovanire. Gli scambi avvengono in gran parte tra privati o aziende. A livello territoriale resta saldo il primato della Lombardia, seguita da Lazio e Campania, con Sicilia e Piemonte in recupero. Nel confronto tra usato e nuovo, il primo continua a dominare: nei primi sei mesi del 2025 per ogni auto nuova ne sono state acquistate quasi due di seconda mano.
mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Politica Video

Il vice-premier Salvini: “Bene Draghi sull’UE, la stessa analisi della Lega di 20 anni fa”

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA Viaggiando Video

Ferrovie, l’ad Donnarumma: “La puntualità dei treni in estate è migliorata del 10%”

Ago 27, 2025
Attualità Costume & Società Video

ACI, La Russa: “Sicurezza stradale a scuola con nuove tecnologie”

Ago 27, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Meeting di Rimini, la 46^ edizione si chiude con 800.000 presenze

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Il vice-premier Salvini: “Bene Draghi sull’UE, la stessa analisi della Lega di 20 anni fa”

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA Viaggiando Video

Ferrovie, l’ad Donnarumma: “La puntualità dei treni in estate è migliorata del 10%”

Ago 27, 2025
Economia Motori Video

Auto usate: a giugno il mercato torna positivo

Ago 27, 2025