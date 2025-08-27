IN EVIDENZA Viaggiando Video

Ferrovie, l'ad Donnarumma: "La puntualità dei treni in estate è migliorata del 10%"

Ago 27, 2025
RIMINI (ITALPRESS) – “L’estate è stata intensa, il traffico è assolutamente confrontabile con l’anno precedente nonostante molti cantieri attivi, oltre 1.200 in tutta Italia. Abbiamo registrato dati di puntualità che, rapportati sull’anno precedente sia su luglio che su agosto 2024, presentano un miglioramento superiore ai 10 punti percentuali di puntualità: un dato davvero consistente”. Così l’amministratore delegato del Gruppo FS, Stefano Donnarumma, a margine del Meeting di Rimini.

