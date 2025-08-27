Ferrovie, l’ad Donnarumma: “La puntualità dei treni in estate è migliorata del 10%”

Così l’amministratore delegato del Gruppo FS, Stefano Donnarumma, a margine del Meeting di Rimini.

“L’estate è stata intensa, il traffico è assolutamente confrontabile con l’anno precedente nonostante molti cantieri attivi, oltre 1.200 in tutta Italia. Abbiamo registrato dati di puntualità che, rapportati sull’anno precedente sia su luglio che su agosto 2024, presentano un miglioramento superiore ai 10 punti percentuali di puntualità: un dato davvero consistente”.

