Aumenta la fiducia di consumatori e imprese

ROMA (ITALPRESS) – A gennaio 2025 sale la fiducia dei consumatori e quella delle imprese. Lo rende noto l’Istat. Nel dettaglio, tra i consumatori, c’è un diffuso miglioramento delle opinioni soprattutto sulla situazione economica generale e su quella futura. L’indice del clima economico aumenta da 96,1 a 101,3 e quello futuro cresce da 93,3 a 96,1. Tra le imprese, l’indice di fiducia aumenta nell’industria mentre diminuisce nei servizi di mercato e nel commercio al dettaglio. Nel settore industriale tutte le componenti registrano una dinamica positiva. Invece, nei servizi di mercato opinioni in peggioramento sugli ordini si uniscono a giudizi in miglioramento sull’andamento degli affari. Nel commercio al dettaglio i giudizi sulle vendite sono positivi mentre le relative attese diminuiscono; le valutazioni sulle scorte di magazzino rimangono sostanzialmente stabili. I dati vengono commentati con prudenza da Confcommercio. Secondo l’associazione di categoria, il quadro congiunturale resta incerto e contraddittorio. È prematuro individuare tratti di sicura crescita, ma sarebbe sbagliato non valorizzare gli spunti favorevoli.

gsl

Navigazione articoli