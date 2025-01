UE, la Commissione lancia la strategia per la competitività

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi due decenni, l’Europa non ha tenuto il passo delle altre grandi potenze mondiali a causa del persistente divario nella produttività. Per invertire questa tendenza la Commissione ha presentato la Bussola per la Competitività, che punta a risolvere le debolezze strutturali che la frenano. Partendo dalle proposte del rapporto Draghi, il piano lanciato dalla Commissione mira a semplificare le regole europee, a favorire la piena realizzazione del mercato unico dei capitali e gli investimenti nell’innovazione, in particolare sull’intelligenza artificiale. Altri capitoli sono dedicati alla promozione dell’occupazione di qualità e a un più efficace coordinamento tra le politiche degli Stati membri. “La Bussola della Competitività trasforma le ottime raccomandazioni del rapporto Draghi in una roadmap. Abbiamo un piano e la volontà politica. Ciò che conta è la velocità e l’unità. Il mondo non ci aspetta”, ha commentato la presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen.

gsl

Navigazione articoli