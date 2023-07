Assessore Chiorino: “Più di 4 milioni di euro investiti nei cantieri, destinati anche ai disabili”

“Vogliamo restituire dignità lavorativa a chi ha perso il proprio impiego o vive una situazione di particolare fragilità, superando così il concetto di assistenzialismo puro che non produce alcun effetto positivo, né per il singolo né per la collettività e, al contempo, garantiamo un sostegno concreto ai Comuni per realizzare progetti utili alla collettività. Per la prima volta la misura è destinata anche alle persone con disabilità che, in questo modo, non solo trovano un impiego, ma possono, col proprio lavoro, sentirsi parte integrante della comunità in cui vivono”

Così l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, dopo l’approvazione in Giunta della delibera relativa ai cantieri di lavoro: “Il precedente bando ha finanziato 160 cantieri e coinvolto 700 persone. Non ci fermiamo quì: mettiamo a disposizione nuove risorse e nuove opportunità di lavoro per garantire la dignità delle persone”. La novità 2023 L’apertura della misura ai disabili rappresenta la novità significativa di questa edizione, per fare fronte alle difficoltà di inserimento lavorativo di persone con disabilità attraverso uno strumento che, in passato, si è dimostrato particolarmente efficace nei confronti di coloro che si ritrovano maggiormente distanti dal mercato del lavoro.