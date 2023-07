Spighe Verdi 2023, la provincia raddoppia: riconfermato Volpedo, Gamalero new entry

Dopo Volpedo, anche Gamalero ottiene il riconoscimento Spighe Verdi per l’anno 2023. I comuni partecipanti devono presentare ogni anno un corposo dossier in cui vengono indicate nel dettaglio le iniziative e le buone pratiche per il rispetto dell’ambiente, della biodiversità, dell’educazione, della salvaguardia del benessere.

In totale sono 72 località rurali italiane che potranno fregiarsi, in questa 8^ edizione, del riconoscimento Spighe Verdi 2023, rispetto alle 63 dello scorso anno: 12 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati.

Spighe Verdi, cos’è

Programma nazionale della FEE (Foundation Environmental Education), l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere, pensato per guidare i Comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità.

Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione dello schema Spighe Verdi, la fondazione FEE Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità.

Le parole

Ha dichiarato Paola Sacco, presidente Confagricoltura Alessandria: “Siamo molto soddisfatti del doppio risultato. Ottenere la Spiga Verde, per i 2 comuni, significa vedere riconosciuto il lavoro per la valorizzazione del territorio, puntando sullo sviluppo sostenibile e assicurando una corretta gestione ambientale, turistica, culturale ed enogastronomica”.

Così Gian Piero Ferasin, sindaco di Gamalero: “Tutto questo ci stimola a proseguire sul percorso intrapreso per migliorare la qualità della vita del nostro paese, l’offerta turistica e il decoro urbano, ponendoci come obiettivo una maggiore sostenibilità del territorio”.

Esulta per la conferma Elisa Giardini, sindaco di Volpedo: “Siamo molto soddisfatti per la riconferma. Abbiamo cercato di investire nella nostra scuola, grazie alla collaborazione del dirigente, prof. Rivera, e della Fiduciaria, prof.sa Bonadeo, avvicinando i bambini alla sostenibilità e co-progettando il nuovo parco giochi ecologico”.