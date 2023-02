All’Unione Italiana Ciechi inaugurato il nuovo montascale finanziato dalla Fondazione CRAL

“Era un’idea che avevamo già in mente da tantissimo tempo, ora è realtà e questo grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ”.

A parlare è Valter Scarfia , presidente dell’ Unione Italiana Ciechi che ad Alessandria ha sede in via Legnano 44, mentre l’idea che si è tramutata in realtà è quella di un montascale, installato sui gradini che portano all’ingresso della sede.

“Oltre alla nostra associazione, noi ospitiamo anche le persone della Fand, ossia la Federazione delle varie associazioni, come sordi e disabili motori e abbiamo così pensato di realizzare un montascale che però hanno un costo elevatissimo , questo viene intorno ai 7.000 euro , motivo per cui avevamo bisogno di un finanziamento. Noi non ce lo saremmo potuti permettere, ma vincendo un bando con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria siamo riusciti ad acquistarlo”.