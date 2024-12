Alessandria, la rivoluzione della luce pubblica in nome del ‘led’

Alessandria si illumina e lo fa con un piano radicale di rinnovo di tutti gli impianti pubblici della città. La parola chiave è ‘led’, migliore illuminazione ad un costo inferiore. E anche una percezione dei colori leggermente diversa. Questi i numeri per Alessandria: 16.500 nuove luci, 18 milioni di euro investiti dal Comune, -60% di spese in elettricità. L’accordo con Enel Sole rivoluziona l’illuminazione in Città. Il sindaco Abonante e l’assessore Mazzoni: “Mai più strade al buio, questo progetto farà la differenza”.

Il progetto, iniziato nel 2024, terminerà entro dicembre 2025 e vede l’amministrazione comunale lavorare in sinergia con Enel Sole per risolvere definitivamente i tanti problemi di illuminazione pubblica, funzionante, promotrice di bellezza e maggiore sicurezza. Con un importante risparmio per le casse del Comune, perché gli impianti avranno, a regime, un consumo ridotto del 60% rispetto all’attuale e una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 4.000 tonnellate all’anno.

LA TORRE FARO – Questo corpo illuminante di via Torino 1 smise di funzionare durante l’alluvione del 1994 e da allora, nonostante sporadici interventi, non è più tornato completamente attivo. Grazie all’intervento di Enel, una torre quasi dimenticata tornerà ad illuminare la strada che conduce ad Alessandria.