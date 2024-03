L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha pubblicato il bando 2024 per la presentazione di domande di aiuto per la conversione all’agricoltura biologica e il mantenimento delle pratiche di produzione biologica.

Il bando

Ha una dotazione finanziaria complessiva di 34.950.000 euro per 5 anni, scade il 15 maggio (come indicato dal Ministero dell’agricoltura) ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione. piemonte.it/contributi- finanziamenti/csr-2023-2027- pagamento-al-fine-adottare- mantenere-pratiche-metodi- produzione-biologica-sra29

Questa dotazione finanziaria si aggiunge a quella già stanziata col 1° bando aperto ad aprile 2023 con 16.200.000 euro.

Il commento

L’assessore regionale all’Agricoltura e cibo, Marco Protopapa, precisa: “Prosegue l’impegno della Regione nel sostenere le aziende piemontesi che hanno scelto le coltivazioni a basso impatto ambientale. Scelta non sempre facile per gli agricoltori, dovendo rispettare parametri rigidi e affrontare maggiori costi. Ma il comparto è in crescita, visto il grande interesse da parte dei consumatori”.