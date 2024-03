Venerdì 29 marzo, alle ore 21 , lo spettacolo “Ti racconto Anna mia” approda ad Alessandria , al Cinema Teatro Ambra di Viale Brigata Ravenna 8, nell’ambito del Marzo Donna 2024 .

L’evento è stato promosso dalla Consulta e dall’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Alessandria , in collaborazione con l’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna e l’ Università delle Tre Età .

Lo spettacolo

“Ti racconto Anna mia” , interpretato da Katia La Galante, per la regia di Mila Moretti che ha adattato il testo “Ti racconto Nannarella” del padre Mario, ha debuttato in prima nazionale a Spezia (15 dicembre 23) e poi messa in scena al Teatro Blu di Buriasco (TO, 12-13 gennaio), al Teatro Petrolini di Roma (25 gennaio), all’Area verde Camollia di Siena (9 marzo).

Dedicato alla grande figura di Anna Magnani, di cui è ricorso il 50° anniversario della morte (26 settembre 1973), lo spettacolo mette in scena un’attrice profondamente affascinata dalla figura della Magnani e desiderosa di “raccontarla” senza la pretesa di interpretarla, confrontandosi con lei e rivivendone i più toccanti momenti della sua esperienza umana e artistica.

La complessità di Nannarella emerge così attraverso un serrato dialogo fatto di brani teatrali, ricordi, riflessioni, episodi di vita, aneddoti, che coinvolge il pubblico in una continua ricerca del vero volto di una delle più straordinarie protagoniste del cinema del secondo dopoguerra. Lo spettatore sarà coinvolto nella storia di una donna e di una inimitabile artista.

Info

Biglietto intero euro 12 ; ridotto euro 10 (anche iscritti Unitre Alessandria).

Prevendita Teatro Ambra – lun/ven 9/12 e 15/18

www.diyticket.it/events/Teatro/15992/ti-racconto-anna-mia

Apertura biglietteria ore 20