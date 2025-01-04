Lavoro: a settembre previste 569.000 assunzioni

ROMA (ITALPRESS) – Sono 569.000 le opportunità lavorative offerte dalle imprese a settembre. Salgono così a più di 1.400.000 nel trimestre settembre-novembre. Le previsioni evidenziano una flessione di 15.000 ingressi rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro.

A livello settoriale, il settore primario prevede 44.000 contratti, in lieve calo rispetto a 12 mesi fa. Nel trimestre settembre-novembre saranno 114.000. L’industria ne ha programmate 147.000 nel mese e 404.000 nel trimestre, i servizi, rispettivamente, 377.000 e 1 milione.

Le azienda hanno difficoltà a reperire il 45,6% dei lavoratori da assumere. Mancano i candidati o hanno una preparazione inadeguata. A risentire maggiormente del mismatch, sono le industrie metallurgiche e metallifere, le imprese di costruzione, e le industrie del tessile, abbigliamento e calzature.

gsl

Navigazione articoli