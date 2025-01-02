Economia Video

A luglio disoccupazione ai minimi dal 2007

Di

Set 2, 2025


ROMA (ITALPRESS) – A luglio il tasso di disoccupazione in Italia cala al 6%, il livello più basso dal giugno 2007. Lo comunica l’Istat, sottolineando che il numero di occupati, pari a 24 milioni, è in crescita rispetto al mese precedente. In calo anche la disoccupazione giovanile al 18,7%. Ad aumentare sono gli occupati over 50 mentre diminuiscono quelli tra 35 e 49 anni. Entrando nel dettaglio dei dati, l’Istat evidenzia che rispetto a luglio 2024 si può contare su 218 mila occupati in più. La diminuzione delle persone in cerca di lavoro riguarda entrambe le componenti di genere ed è diffusa in tutte le classi d’età. Anche confrontando il trimestre maggio-luglio con quello precedente si osserva un incremento nel numero di occupati. Permangono, invece, alcune criticità legate allo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, con le imprese che fanno sempre più fatica a reperire i profili specifici che ricercano.
gsl

Di

